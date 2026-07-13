13.07.2026 06:30 Heute vor 41 Jahren: Musik gegen den Hunger - Dieses Konzert vereinte die Welt

Live Aid 1985: Was als Hilfsaktion begann, wurde zu einem der größten Musikereignisse aller Zeiten ➤ Pop- & Rockmusik erzeugten globale Aufmerksamkeit.

Von Aline Neißner

Heute vor 41 Jahren, am 13. Juli 1985, fand Live Aid statt - ein internationales Benefizkonzert, das als Reaktion auf die Hungersnot in Äthiopien und weiteren Regionen Ostafrikas organisiert wurde. Initiiert wurde das Projekt von Bob Geldof und Midge Ure. Viele andere Ereignisse, die Geschichte schrieben, gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Viele internationale Topstars traten beim Live Aid-Konzert 1985 auf. © Norbert Försterling/dpa Das mehr als 16-stündige Konzert fand am 13. Juli 1985 parallel an zwei Hauptstandorten statt: im Wembley-Stadion in London sowie im JFK Stadium in Philadelphia. Beide Veranstaltungen wurden per Satellit weltweit im Fernsehen und Hörfunk übertragen und verbanden erstmals ein Live-Event dieser Größenordnung über Kontinente hinweg. Ziel war es, auf die Hungersnot in Afrika aufmerksam zu machen und Spenden dagegen zu sammeln. Heute vor ... Jahren Heute vor 21 Jahren: Terror trifft London mitten im Berufsverkehr Zu den bekanntesten Auftritten zählte die Band Queen, deren Performance heute als legendär gilt. Weitere beteiligte Künstler waren unter anderem U2, David Bowie, Bryan Adams, Madonna, Tina Turner und Elton John. Die Vielfalt der Acts spiegelte die globale Dimension des Ereignisses wider und sorgte für eine enorme mediale Reichweite. Die weltweite Ausstrahlung erreichte nach zeitgenössischen Schätzungen ein Publikum von bis zu 1,5 Milliarden Menschen.

Das Live Aid-Konzert 1985

Welche Bedeutung hatte das Konzert?

Im Rahmen der Veranstaltung wurden erhebliche Spendensummen für humanitäre Hilfsprojekte gesammelt. Die Mittel wurden über verschiedene Organisationen und Hilfsstrukturen für die Versorgung in Ostafrika eingesetzt. So wurden beispielsweise Getreide eingekauft und Straßen gebaut - die Hilfe sollte langfristig wirken. Im Zusammenhang mit der Hilfsbewegung standen auch Initiativen wie Band Aid und USA for Africa, die unabhängig vom Konzert ebenfalls Spendenprojekte für die Hungersnot unterstützten.

Schon gewusst? Bereits im Jahr zuvor gründeten Midge Ure und Bob Geldof das Bandprojekt "Band Aid", nachdem letzterer einen erschütternden BBC-Bericht zur Hungersnot in Äthiopien gesehen hatte. Gemeinsam schrieben die Musiker den Song "Do They Know It's Christmas?", dessen großer Erfolg schließlich zum weltweiten Benefizkonzert führte.