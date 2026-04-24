Heute vor 44 Jahren holte "Ein bisschen Frieden" Deutschlands ersten ESC-Sieg
Heute vor 44 Jahren, am 24. April 1982, gewann Nicole mit gerade einmal 17 Jahren den Eurovision Song Contest und schrieb damit deutsche Musikgeschichte. Ihr Lied "Ein bisschen Frieden" überzeugte Jurys in ganz Europa und brachte Deutschland 1982 den ersten ESC-Triumph.
Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.
Zum Zeitpunkt ihres Auftritts beim 27. Grand Prix Eurovision De La Chanson (heute: Eurovision Song Contest, ESC) am 24. April 1982 war Nicole erst 17 Jahre alt. Begleitet von einer weißen Gitarre präsentierte sie eine ruhige Ballade, deren Text sich mit dem Wunsch nach Frieden beschäftigt.
Der Wettbewerb fand im englischen Kurort Harrogate statt. Insgesamt nahmen 18 Länder teil - somit setzte sich Nicoles Beitrag erfolgreich gegen die 17 weiteren Teilnehmerländer durch.
Am Ende der Abstimmung erhielt Deutschland 161 Punkte. Nicole bekam dabei neunmal die Höchstwertung von zwölf Punkten aus verschiedenen nationalen Jurys. Der zweitplatzierte Beitrag aus Israel erreichte 100 Punkte, wodurch Deutschland einen klaren Vorsprung hatte.
Nach der Bekanntgabe des Siegertitels präsentierte Nicole "Ein bisschen Frieden" erneut, sang dabei einzelne Passagen aber auf Englisch, Französisch und Niederländisch.
Bedeutung für Deutschland beim ESC
Der Erfolg von Nicole markierte einen Wendepunkt für Deutschland im europäischen Musikwettbewerb. Seit der ersten Teilnahme im Jahr 1956 hatte das Land regelmäßig Beiträge geschickt, jedoch nie gewonnen.
Mit dem Sieg von "Ein bisschen Frieden" wurde Deutschland erstmals Gastgeber des Wettbewerbs im folgenden Jahr.
Gleichzeitig zeigte der Erfolg, dass auch ein deutschsprachiger Beitrag europaweit überzeugen kann.
Übrigens: "Ein bisschen Frieden" wurde von Ralph Siegel komponiert und von Bernd Meinunger getextet. Zusammen schrieben die beiden mehrere erfolgreiche Hits.
Welche Wirkung "Ein bisschen Frieden" international hatte
Nach dem ESC 1982 entwickelte sich die Ballade zu einem internationalen Hit. Nicole nahm den Titel in mehreren Sprachen auf, darunter Englisch, Französisch und Niederländisch.
Die Single erreichte in verschiedenen europäischen Charts hohe Platzierungen und zählt bis heute zu den bekanntesten Siegerliedern des Eurovision Song Contest.
Für viele Menschen gilt der Auftritt von Nicole deshalb als einer der prägendsten Momente in der Geschichte des Wettbewerbs.
Titelfoto: -/Lehtikuva Oy/epa/dpa