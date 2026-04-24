24.04.2026 06:30 Heute vor 44 Jahren holte "Ein bisschen Frieden" Deutschlands ersten ESC-Sieg

Nicole gewann 1982 mit "Ein bisschen Frieden" den Eurovision Song Contest und holte Deutschlands ersten ESC-Sieg. ➤ Fakten zum historischen Moment.

Von Aline Neißner

Heute vor 44 Jahren, am 24. April 1982, gewann Nicole mit gerade einmal 17 Jahren den Eurovision Song Contest und schrieb damit deutsche Musikgeschichte. Ihr Lied "Ein bisschen Frieden" überzeugte Jurys in ganz Europa und brachte Deutschland 1982 den ersten ESC-Triumph. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.

Harrogate 1982: Nicole gewann als erste Deutsche den ESC. © -/Lehtikuva Oy/epa/dpa Zum Zeitpunkt ihres Auftritts beim 27. Grand Prix Eurovision De La Chanson (heute: Eurovision Song Contest, ESC) am 24. April 1982 war Nicole erst 17 Jahre alt. Begleitet von einer weißen Gitarre präsentierte sie eine ruhige Ballade, deren Text sich mit dem Wunsch nach Frieden beschäftigt. Der Wettbewerb fand im englischen Kurort Harrogate statt. Insgesamt nahmen 18 Länder teil - somit setzte sich Nicoles Beitrag erfolgreich gegen die 17 weiteren Teilnehmerländer durch. Am Ende der Abstimmung erhielt Deutschland 161 Punkte. Nicole bekam dabei neunmal die Höchstwertung von zwölf Punkten aus verschiedenen nationalen Jurys. Der zweitplatzierte Beitrag aus Israel erreichte 100 Punkte, wodurch Deutschland einen klaren Vorsprung hatte. Heute vor ... Jahren Heute vor 76 Jahren: Mehr als 3300 schnelle DDR-Urteile gegen Kriegsverbrecher Nach der Bekanntgabe des Siegertitels präsentierte Nicole "Ein bisschen Frieden" erneut, sang dabei einzelne Passagen aber auf Englisch, Französisch und Niederländisch.

Bedeutung für Deutschland beim ESC

Der Erfolg von Nicole markierte einen Wendepunkt für Deutschland im europäischen Musikwettbewerb. Seit der ersten Teilnahme im Jahr 1956 hatte das Land regelmäßig Beiträge geschickt, jedoch nie gewonnen. Mit dem Sieg von "Ein bisschen Frieden" wurde Deutschland erstmals Gastgeber des Wettbewerbs im folgenden Jahr. Gleichzeitig zeigte der Erfolg, dass auch ein deutschsprachiger Beitrag europaweit überzeugen kann.

Übrigens: "Ein bisschen Frieden" wurde von Ralph Siegel komponiert und von Bernd Meinunger getextet. Zusammen schrieben die beiden mehrere erfolgreiche Hits.

Welche Wirkung "Ein bisschen Frieden" international hatte