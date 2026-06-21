21.06.2026 06:30 Heute vor 64 Jahren: Als Schwabing nicht mehr zur Ruhe kam

Ein Polizeieinsatz in München-Schwabing löste 1962 tagelange Unruhen aus ➤ die Schwabinger Krawalle im historischen Überblick.

Von Aline Neißner

Heute vor 64 Jahren, am 21. Juni 1962, wurde der Münchner Stadtteil Schwabing plötzlich zum Schauplatz angespannter Auseinandersetzungen. Was als polizeilicher Routineeinsatz begann, zog immer mehr Menschen an, sorgte für Diskussionen und erreichte schnell überregionale Aufmerksamkeit. Viele weitere Ereignisse und Jubiläen findest Du unter "heute vor ... Jahren".

München-Schwabing, Leopoldstraße 50: Hier fand der Polizeieinsatz 1962 fand. © Gliwi/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Auslöser für die tagelangen Proteste war ein Polizeieinsatz gegen jugendliche Straßenmusiker, die im Stadtteil Schwabing am 21. Juni 1962 lautstark russische Volkslieder zum Besten gaben. Anwohner hatten sich über die nächtliche Ruhestörung beschwert. Als die Polizei eingriff, versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Teile der Menge solidarisierten sich mit den Musikern, wodurch sich die Lage rasch ausweitete. In den folgenden Tagen kam es wiederholt zu größeren Ansammlungen im öffentlichen Raum. Daraus entwickelten sich teils angespannte Situationen zwischen der Polizei und den Protestierenden. Heute vor ... Jahren Heute vor 130 Jahren: Ein Denkmal zwischen Mythos und Geschichte im Kyffhäuser Während die Einsatzkräfte versuchten, die Menschenmengen - mitunter des Einsatzes von Schlagstöcken - aufzulösen, leistete ein Teil der Anwesenden Widerstand, etwa durch Zurufe oder vereinzelte Störungen des Straßenverkehrs, bzw. kritisierten sie die Maßnahmen. Die Ereignisse zogen mehrere tausend Menschen an und wurden bundesweit medial aufgegriffen.

Schwabinger Krawalle - Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels

Rückblickend werden die sogenannten "Schwabinger Krawalle" in einen breiteren Kontext eingeordnet. Anfang der 1960er Jahre befand sich die Gesellschaft im Wandel. Insbesondere jüngere Menschen traten selbstbewusster auf und begannen, bestehende Normen und Autoritäten stärker zu hinterfragen. Themen wie öffentliche Ordnung, individuelle Freiheiten und kulturelle Ausdrucksformen führten zunehmend zu Spannungen. Der konkrete Polizeieinsatz am 21. Juni 1962 wirkte dabei eher als Auslöser denn als alleinige Ursache.

Folgen der Auseinandersetzungen