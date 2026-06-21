Heute vor 64 Jahren: Als Schwabing nicht mehr zur Ruhe kam
Heute vor 64 Jahren, am 21. Juni 1962, wurde der Münchner Stadtteil Schwabing plötzlich zum Schauplatz angespannter Auseinandersetzungen. Was als polizeilicher Routineeinsatz begann, zog immer mehr Menschen an, sorgte für Diskussionen und erreichte schnell überregionale Aufmerksamkeit.
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Auslöser für die tagelangen Proteste war ein Polizeieinsatz gegen jugendliche Straßenmusiker, die im Stadtteil Schwabing am 21. Juni 1962 lautstark russische Volkslieder zum Besten gaben. Anwohner hatten sich über die nächtliche Ruhestörung beschwert.
Als die Polizei eingriff, versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Teile der Menge solidarisierten sich mit den Musikern, wodurch sich die Lage rasch ausweitete.
In den folgenden Tagen kam es wiederholt zu größeren Ansammlungen im öffentlichen Raum. Daraus entwickelten sich teils angespannte Situationen zwischen der Polizei und den Protestierenden.
Während die Einsatzkräfte versuchten, die Menschenmengen - mitunter des Einsatzes von Schlagstöcken - aufzulösen, leistete ein Teil der Anwesenden Widerstand, etwa durch Zurufe oder vereinzelte Störungen des Straßenverkehrs, bzw. kritisierten sie die Maßnahmen.
Die Ereignisse zogen mehrere tausend Menschen an und wurden bundesweit medial aufgegriffen.
Schwabinger Krawalle - Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels
Rückblickend werden die sogenannten "Schwabinger Krawalle" in einen breiteren Kontext eingeordnet. Anfang der 1960er Jahre befand sich die Gesellschaft im Wandel. Insbesondere jüngere Menschen traten selbstbewusster auf und begannen, bestehende Normen und Autoritäten stärker zu hinterfragen. Themen wie öffentliche Ordnung, individuelle Freiheiten und kulturelle Ausdrucksformen führten zunehmend zu Spannungen.
Der konkrete Polizeieinsatz am 21. Juni 1962 wirkte dabei eher als Auslöser denn als alleinige Ursache.
Folgen der Auseinandersetzungen
Erst in der Nacht zum 26. Juni beruhigte sich die Lage. Neben dem entstandenen Sachschaden gab es zahlreiche Festnahmen mit entsprechenden Geld- oder Freiheitsstrafen. Anzeigen gegen Polizisten sollen dagegen nicht weiter verfolgt worden sein.
Unter den Verletzten gab es allerdings auch ältere Menschen, schwangere Frauen sowie in- und ausländische Journalistinnen und Journalisten. Die Polizei erklärte später, dass oft nicht klar zu unterscheiden war, wer sich aktiv beteiligte und wer nur zuschaute. Damit begründete sie, dass eben auch Unbeteiligte bei den Einsätzen zu Schaden kamen.
Nach den Unruhen entwickelte die Münchner Polizei die sogenannte "Münchner Linie", ein erstmals in Deutschland eingesetztes Konzept zur Deeskalation bei künftigen Einsätzen.
Titelfoto: Fotomontage: Gliwi/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons, 123rf/mhcollection, 123rf/golubovystock