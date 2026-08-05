05.08.2026 06:30 Heute vor 75 Jahren: Er forderte die Niagarafälle heraus - und bezahlte mit seinem Leben

William Red Hill Jr. wagte 1951 einen spektakulären Versuch an den Niagarafällen – mit tödlichem Ausgang. ➤ Die Hintergründe auf einen Blick.

Von Aline Neißner

Heute vor 75 Jahren, am 5. August 1951, endete ein spektakulärer Versuch an den Niagarafällen tödlich: William Red Hill Jr. stürzte sich mit einem selbst gebauten Wassergefährt über die Horseshoe Falls – und bezahlte seinen Traum mit dem Leben. Lies noch andere spannende Geschichten unter "heute vor ... Jahren".

William Red Hill Jr. wollte in einer einfachen Konstruktion die Niagarafälle bezwingen. © Fotomontage: 123rf/smontgom65, Screenshot/YouTube/britishpathe Die Niagarafälle (USA und Kanada) gehören zu den gewaltigsten Naturwundern der Welt. Doch immer wieder lockten sie Menschen an, die das Unmögliche wagen wollten. So auch William Red Hill Jr., Sohn des berühmten "Riverman" William Red Hill Sr., der am Niagara River zahlreiche Menschen aus den gefährlichen Stromschnellen rettete und die Gewässer wie kaum ein anderer kannte. Red Hill Jr. war mit den Strömungen ebenso bestens vertraut und an vielen Rettungseinsätzen beteiligt. Um Geld für einen Gedenkfonds zu Ehren seines 1942 verstorbenen Vaters zu sammeln, plante William Red Hill Jr. eine spektakuläre Aktion. Dafür ließ er ein improvisiertes Wassergefährt bauen, das den Namen "The Thing" erhielt. Es bestand aus mehreren dicken Luftschläuchen, die mit einem Segeltuch und einem Fischernetz verbunden waren. Heute vor ... Jahren Heute vor 79 Jahren verschwand ein Flugzeug spurlos – erst 50 Jahre später wurde das Rätsel gelöst Anders als die stabileren Stahl- oder Holzfässer früherer Wagemutiger wollte Hill mit dieser einfachen Konstruktion den gewaltigen Kräften der Niagarafälle standhalten.

Der verhängnisvolle Versuch

Am frühen Nachmittag des 5. August 1951 hatten sich zahlreiche Schaulustige an den Niagarafällen versammelt, um den Stunt von William Red Hill Jr. live zu verfolgen. Nachdem er mit dem selbst gebauten Fass zu Wasser gelassen wurde, trieb es planmäßig auf die Horseshoe Falls zu. Dem anschließenden rund 50 Meter tiefen Absturz und den enormen Wassermassen hielt die Konstruktion jedoch nicht stand. Für die Menschen vor Ort wurde schnell deutlich, dass etwas schiefgelaufen war. William Red Hill Jr. überlebte den Versuch nicht - sein schwer verletzter Leichnam wurde am folgenden Tag flussabwärts geborgen.

Gut zu wissen: Wer heute ohne Genehmigung versucht, die Niagarafälle zu bezwingen, muss mit hohen Geldstrafen und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Behörden auf kanadischer und US-amerikanischer Seite wollen Nachahmer ausdrücklich abschrecken.