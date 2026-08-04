04.08.2026 06:30 Heute vor 64 Jahren: Als die Welt um eine Hollywood-Legende trauerte

Als die Nachricht von Marilyn Monroes Tod um die Welt ging, verlor die Filmbranche einen ihrer größten Stars. Ihr Leben & früher Tod fasziniert noch immer.

Von Aline Neißner

Heute vor 64 Jahren, am 4. August 1962, verlor Hollywood einen seiner größten Stars: Marilyn Monroe starb im Alter von nur 36 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles. Als die Nachricht am nächsten Morgen um die Welt ging, trauerten Millionen Fans. Bis heute gibt der frühe Tod der Schauspielerin Rätsel auf. Lies noch andere spannende Geschichten unter "heute vor ... Jahren".

Die US-Schauspielerin Marilyn Monroe. © ---/epa/dpa Marilyn Monroe, geboren als Norma Jeane Mortenson am 1. Juni 1926, hatte sich in den 1950er-Jahren vom Model zum gefeierten Filmstar entwickelt. Mit Filmen wie Blondinen bevorzugt, Das verflixte 7. Jahr und Manche mögen's heiß wurde sie zum Inbegriff des Hollywood-Glamours. Ihr Charisma, ihr komödiantisches Talent und ihr unverwechselbares Auftreten machten sie zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts. Neben ihren beruflichen Erfolgen stand Monroe aber auch wegen ihres Privatlebens häufig im Mittelpunkt der Berichterstattung. Ihre Kindheit war von schwierigen familiären Verhältnissen geprägt: Da ihre Mutter psychisch erkrankte, wuchs sie zeitweise in Pflegefamilien und Waisenhäusern auf. Heute vor ... Jahren Heute vor 22 Jahren: Dieses Feuer hat tiefe Wunden in Paraguay hinterlassen Insgesamt war Monroe dreimal verheiratet. Eigene Kinder hatte sie nicht; mehrere Schwangerschaften endeten mit Fehlgeburten. In den letzten Jahren ihres Lebens litt sie unter gesundheitlichen Problemen, Schlafstörungen und psychischen Belastungen. Am 4. August 1962 starb sie mit gerade einmal 36 Jahren in ihrem Haus im Los Angeleser Stadtteil Brentwood.

Die Spekulationen um Marilyn Monroes Tod

Nach dem Tod von Marilyn Monroe entstanden zahlreiche Spekulationen über die Umstände ihres Ablebens. Einige Theorien vermuten eine mögliche Verwicklung der Kennedy-Familie oder politischer Kreise, andere gehen von einer versehentlichen Überdosierung oder Ungereimtheiten bei den damaligen Ermittlungen aus. Für keine dieser alternativen Erklärungen liegen jedoch belastbare Belege vor. Die offiziellen Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis einer akuten Barbituratvergiftung durch Überdosis und stuften den Todesfall als "wahrscheinlichen Suizid" ein.

Fun Fact: Bei einem Auftritt zu Ehren des US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1962 sang sie "Happy Birthday" in einem eng anliegenden, mit Strass besetzten Kleid. Der Auftritt wenige Monate vor ihrem Tod wurde zu einem der bekanntesten Momente der Popkultur.