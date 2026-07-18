Heute vor 117 Jahren: Als ein Radrennen in Berlin tödlich endete

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Heute vor 117 Jahren, am 18. Juli 1909, ereignete sich in der Hauptstadt eines der schwersten Unglücke der damaligen Sportgeschichte. Bei einem Radrennen in Berlin-Schöneberg geriet ein Motorrad außer Kontrolle – mit verheerenden Folgen für die Zuschauer.

Die Rennbahnkatastrophe am 18. Juli 1909 auf der Radrennbahn "Botanischer Garten" in Berlin. © Unbekannt/Public Domain/Wikimedia Commons

Zahlreiche Menschen strömten am 18. Juli 1909 zur Eröffnung der Berliner Radrennbahn im damaligen Sportpark "Alter Botanischer Garten". Auf dem Programm stand ein Steherrennen. Dabei kämpfen die Radfahrer im Windschatten hinter motorisierten Schrittmachern um hohe Geschwindigkeiten.

Während des Rennens kam es zum Unglück: Ein Schrittmacher verlor die Kontrolle über seine Maschine, die über die Begrenzung der Bahn hinaus geriet und in die Zuschauertribüne prallte.

Der Benzintank der Maschine explodierte und das austretende Benzin entzündete sich. Schnell griff das Feuer auf Teile des Zuschauerbereichs über.

Die Rettungskräfte standen damals vor großen Herausforderungen. Moderne Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen wie Absperrungen, Fluchtwege oder umfassende Rettungsstrukturen waren keineswegs mit heutigen Standards vergleichbar.

Sechs Menschen starben noch am Unfallort. Mindestens drei weitere erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Mehr als 40 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt und erlitten Verbrennungen durch das lodernde Benzin.