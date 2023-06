Achtung: Mit dieser täuschend echten Masche wollen Telefon-Betrüger jetzt abzocken!

Bei der neuen Betrugsmasche erhält das Opfer gleich zwei Fake-Anrufe. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Sprecher schilderte am heutigen Donnerstag in diesem Zusammenhang exemplarisch einen Fall, der sich in Bad Homburg zugetragen hatte.

Hier hatten die Betrüger bei ihrem potenziellen Opfer, einer 70 Jahre alten Seniorin, zunächst einen klassischen "Schockanruf" getätigt.

Der Anrufer hatte laut dem Polizeisprecher "in drastischer Art und Weise" geschildert, dass die Nichte der 70-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe erst einmal abzuwenden, müsse eine hohe Kaution gestellt werden.

Die Seniorin gab an, mehrere Zehntausend Euro zur Verfügung stellen zu können. Daraufhin beendete der Anrufer erst einmal das Gespräch: Er müsse nun mit dem zuständigen Amtsgericht klären, ob die genannte Summe für die Kaution genügt.

So weit, so bekannt - dann meldete sich jedoch einige Zeit später eine Frau telefonisch bei der 70-Jährigen. Sie gab vor, Kriminalbeamtin zu sein und teilte der Seniorin mit, dass der vorhergehende Anruf von einem Telefonbetrüger gekommen sei.