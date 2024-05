Alles wirkt täuschend echt: Polizei warnt vor Profi-Masche beim Online-Banking-Betrug

Eine vermeintliche Mitarbeiterin des Geldinstituts gab nun vor, dass der Bank eine versuchte Abbuchung in Höhe von 2900 Euro auf ein spanisches Konto aufgefallen sei. Um diese zu verhindern, müsse die 53-Jährige nun eine übersandte Push-TAN freigegeben, was die Frau dann auch tat.

Dann war bei der Frau Mitte Mai ein Anruf eingegangen - angeblich von ihrer Bank. Da auch auf dem Handy-Display der 53-Jährigen die bekannte Nummer ihrer Bank angezeigt wurde, dachte die Frau zunächst natürlich nicht an Betrug.

Anhand des jüngsten zur Anzeige gebrachten Falls einer 53-jährigen Frau schilderte die Sprecherin die genaue Art und Weise des Vorgehens. So hatten sich die Betrüger zunächst über illegale Kanäle den Zugang zum Online-Banking ihres Opfers besorgt.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen am heutigen Mittwoch sagte, waren in Kassel und im angrenzenden Landkreis im Mai die Betrüger auffallend häufig tätig und verursachten durch Abbuchungen von Konten insgesamt einen Schaden vom mehreren Zehntausend Euro.

Als ihr nach dem Telefonat dann aber doch Zweifel kamen, rief sie bei ihrer Bank an und erfuhr so, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Dieser konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden und die Frau hatte 2900 Euro an die Betrüger überwiesen.

Im Zusammenhang mit dem Betrug gab die Polizeisprecherin auch noch einmal Tipps, wie man sich davor schützen kann.