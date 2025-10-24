Ausgesperrt: Fake-Handwerker lassen Seniorin nicht mehr in ihr eigenes Haus

Am Donnerstagmorgen wurde eine 84-Jährige in Rötha von vermeintlichen Handwerkern bestohlen.

Von Emily Mittmann

Rötha - Am Donnerstagmorgen wurde in Rötha, südlich von Leipzig, eine 84-Jährige von vermeintlichen Handwerkern bestohlen.

Während einer der beiden Diebe im Heizungsraum vorgab, die Heizung zu prüfen, lockte der andere die Frau (84) aus dem Haus. (Symbolfoto)
Während einer der beiden Diebe im Heizungsraum vorgab, die Heizung zu prüfen, lockte der andere die Frau (84) aus dem Haus. (Symbolfoto)  © 123RF/kzenon

Gegen 11 Uhr hatten sich die beiden Täter der 84-Jährigen als Handwerker vorgestellt. Da sie vorgaben, ihre Heizung überprüfen zu wollen, ließ sie die Frau in ihr Haus.

Nachdem sich einer der vermeintlichen Handwerker in den Heizungsraum begeben hatte, lenkte der andere die Dame ab und führte sie aus ihrem Haus heraus.

"Als die Geschädigte vor dem Haus merkte, dass die Haustür geschlossen war, nahm einer der Täter eine Leiter und kletterte über ein Fenster in das Innere des Hauses", schilderte Sprecher Tom Richter.

Liebesfalle in Abensberg: Frau ergaunert sechsstelligen Betrag für angebliche Operation
Betrugsfälle Liebesfalle in Abensberg: Frau ergaunert sechsstelligen Betrag für angebliche Operation

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei auch die 84-Jährige nur wenig später über die Leiter in ihr Haus geklettert. Dort habe sie festgestellt, dass die Diebe versucht hatten, einen Tresor aus ihrer Wand zu brechen. Leider hatten sich die Diebe zu diesem Zeitpunkt bereits mit mehreren tausend Euro davongemacht.

Die Grimmaer Polizei habe nun die Ermittlungen wegen Betrugs und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zudem bitten die Behörden darum, hinsichtlich derartiger Angebote vorsichtig zu bleiben und ausschließlich Handwerker ins eigene Haus zu lassen, die vorab bestellt oder angekündigt wurden.

Titelfoto: 123RF/kzenon

Mehr zum Thema Betrugsfälle: