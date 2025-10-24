Ausgesperrt: Fake-Handwerker lassen Seniorin nicht mehr in ihr eigenes Haus

Rötha - Am Donnerstagmorgen wurde in Rötha, südlich von Leipzig , eine 84-Jährige von vermeintlichen Handwerkern bestohlen.

Während einer der beiden Diebe im Heizungsraum vorgab, die Heizung zu prüfen, lockte der andere die Frau (84) aus dem Haus. (Symbolfoto) © 123RF/kzenon

Gegen 11 Uhr hatten sich die beiden Täter der 84-Jährigen als Handwerker vorgestellt. Da sie vorgaben, ihre Heizung überprüfen zu wollen, ließ sie die Frau in ihr Haus.

Nachdem sich einer der vermeintlichen Handwerker in den Heizungsraum begeben hatte, lenkte der andere die Dame ab und führte sie aus ihrem Haus heraus.

"Als die Geschädigte vor dem Haus merkte, dass die Haustür geschlossen war, nahm einer der Täter eine Leiter und kletterte über ein Fenster in das Innere des Hauses", schilderte Sprecher Tom Richter.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei auch die 84-Jährige nur wenig später über die Leiter in ihr Haus geklettert. Dort habe sie festgestellt, dass die Diebe versucht hatten, einen Tresor aus ihrer Wand zu brechen. Leider hatten sich die Diebe zu diesem Zeitpunkt bereits mit mehreren tausend Euro davongemacht.