Dreister Betrüger gibt vor, für Hilfsorganisation zu arbeiten und sammelt "Spenden"

Dresden - Die Polizei ermittelt gegen einen dreisten Betrüger , der in Dresden unterwegs war und sich als Spendensammler für eine Hilfsorganisation ausgab. Zeugen werden gesucht.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (Archivbild) © Petra Hornig

Im Stadtteil Mickten soll der französische Staatsbürger bereits am 26. Mai mehrere Personen betrogen haben, teilte die Polizeidirektion Dresden am heutigen Mittwochvormittag mit.

Gegen 13.15 Uhr sprach er mit gefälschten Spendenlisten in der Hand Menschen im Bereich der Sternstraße an. Einige fielen dabei auf den Betrug herein und "spendeten" ihr Geld.

Um herauszufinden, wie viel Geld der Betrüger erbeutete, suchen die Ermittler nun nach Betroffenen und Zeugen, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Insbesondere Menschen, die dem Mann eine Spende überließen, werden gebeten, sich unter folgender Rufnummer bei der Polizeidirektion Dresden zu melden: 03514832233.