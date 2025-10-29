"Elon Musk" braucht Geld für eine OP: Rentnerin fällt auf Trickbetrüger rein

Kulmbach - Eine Seniorin in Oberfranken wurde im Internet Opfer eines Trickbetrügers . Der Täter gab sich als Milliardär Elon Musk (54) aus und erleichterte die Frau um 18.000 Euro.

Senioren werden öfter Opfer von Betrügern im Internet. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrte die Frau vor weiterem Betrug. Die 76-Jährige wollte am Montag weitere 20.000 Euro an den vermeintlichen Milliardär überweisen, als der Angestellte misstrauisch wurde, wie die Polizei mitteilte.



Die Frau war bereits zuvor auf den sogenannten "Love-Scam" hereingefallen und hatte 18.000 Euro verloren.

Der Betrüger hatte sich Anfang Oktober im Internet als Elon Musk ausgegeben und das Vertrauen der Frau gewonnen. Zunächst hatte er ihr angeboten, sie bei einer angeblich gewinnbringenden Geldanlage zu unterstützen.

Unter dem Vorwand einer angeblich dringenden Operation bat er schließlich um weiteres Geld.