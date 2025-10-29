"Elon Musk" braucht Geld für eine OP: Rentnerin fällt auf Trickbetrüger rein
Von Manuel Rank
Kulmbach - Eine Seniorin in Oberfranken wurde im Internet Opfer eines Trickbetrügers. Der Täter gab sich als Milliardär Elon Musk (54) aus und erleichterte die Frau um 18.000 Euro.
Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrte die Frau vor weiterem Betrug. Die 76-Jährige wollte am Montag weitere 20.000 Euro an den vermeintlichen Milliardär überweisen, als der Angestellte misstrauisch wurde, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau war bereits zuvor auf den sogenannten "Love-Scam" hereingefallen und hatte 18.000 Euro verloren.
Der Betrüger hatte sich Anfang Oktober im Internet als Elon Musk ausgegeben und das Vertrauen der Frau gewonnen. Zunächst hatte er ihr angeboten, sie bei einer angeblich gewinnbringenden Geldanlage zu unterstützen.
Unter dem Vorwand einer angeblich dringenden Operation bat er schließlich um weiteres Geld.
Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmaschine, bei der Täter den Angaben zufolge über das Internet eine emotionale Beziehung zu ihren Opfern aufbauen, um sie später um Geld zu bitten - meist unter Vorwänden wie Krankheit, Notlage oder lukrativen Investitionen.
Titelfoto: Montage: Sebastian Gollnow/Marcus Brandt/dpa