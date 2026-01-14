Falscher Käufer trickst Verkäuferin aus: Fast 2000 Euro weg

Bad Berka - In Bad Berka ist eine 42-jährige Frau beim Verkauf von Kleidung über ein Online-Portal Opfer eines Betrugs geworden.

Über einen Link wurde die 42-jährige Verkäuferin zur Eingabe ihrer Kreditkartendaten aufgefordert, über den letztendlich jedoch Geld von ihrem Konto abgebucht wurde. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Ein angeblicher Käufer meldete sich bei ihr und zeigte Interesse an den angebotenen Artikeln.

Da eine Bezahlung über den üblichen Zahlungsdienst nicht funktionierte, schlug der Mann eine alternative Abwicklung über eine angebliche Funktion mit dem Namen "direkt kaufen" vor.

Die Verkäuferin erhielt dafür einen Link, über den sie ihre Kreditkartendaten eingeben sollte. Zusätzlich wurde sie aufgefordert, eine TAN zur angeblichen Bestätigung einzugeben.

Tatsächlich nutzte der Betrüger diese Angaben jedoch, um Geld von ihrem Konto abzubuchen. Auf diese Weise wurden 1950 Euro auf ein ausländisches Konto überwiesen.