Warnung vor dieser neuen Abzock-Masche mit falschen Polizisten

Weilerbach - Mit einer neuen Abzock-Variante ist es in Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern "falschen Polizisten" gelungen, einen 82 Jahre alten Senior um 6000 Euro zu betrügen.

Mit einer neuen Abzock-Variante haben "falsche Polizisten" einen 82 Jahre alten Mann um 6000 Euro betrogen. © Martin Gerten/dpa

Um ähnliche Fälle zu vermeiden, hat ein Sprecher der Polizei nun das Vorgehen der Betrüger genau beschrieben.

So wurde der 82-Jährige angerufen, angeblich von der Polizei. Der "Beamte" erklärte dem Mann, dass es in seinem Wohnort kürzlich zu mehreren Betrugsfällen gekommen sei, in die Bankangestellte verwickelt gewesen sind.

Man plane nun, diese Bankmitarbeiter zu überführen, wofür die Polizei die Hilfe des Seniors benötige. Er solle 6000 Euro in der Filiale von seinem Konto abheben und anschließend den Ermittlern für eine kriminaltechnische Untersuchung vorübergehend zur Verfügung stellen.

Dem 82-Jährigen erschien dies plausibel. Er ging zu Bank, hob das Geld ab und übergab es anschließend wie vereinbart einem Mann, der sich an der Haustür als Polizist ausgegeben hatte.