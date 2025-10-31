Immer dreistere Methoden: Mit dieser fiesen Masche gehen Online-Betrüger jetzt vor

Troisdorf - Dreiste Online-Abzocke! In Troisdorf nahe Köln wurde eine Seniorin von Betrügern übers Ohr gehauen, die sich als hilfsbereite Microsoft-Mitarbeiter ausgaben.

Online-Betrüger ließen die 79-Jährige glauben, sie habe einen Virus auf ihrem Computer. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Laut Polizei begann alles am Montag (28. Oktober), als auf dem Bildschirm der 79-Jährigen plötzlich eine alarmierende Nachricht auftauchte.

Angeblich sei ihr Computer mit einem Virus infiziert, sie solle dringend eine angegebene Telefonnummer anrufen.

Gutgläubig wählte die Frau die Nummer und landete direkt bei einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Mann versprach, das Problem zu lösen, und bat um Zugriff auf ihren Computer.

Das ganze blieb leider nicht ohne Folgen: Mit einer speziellen Software verschaffte sich der Betrüger Zugriff auf den Rechner und loggte sich dann ins Online-Banking der 79-Jährigen ein.

Noch während des Gesprächs überwies er mehrere Tausend Euro auf fremde Konten.