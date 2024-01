Polizei warnt: So zocken Betrüger gerade Verkäufer auf "kleinanzeigen.de" ab!

Bei den gefakten Käufen geht es nur darum, an die Bankdaten der Verkäufer zu gelangen. (Symbolbild) © 123RF/dedivan1923

Ein Sprecher der Polizei Unterfranken erklärt, wie genau die Masche abläuft. Demnach kontaktiert ein vermeintlicher Käufer zunächst den Verkäufer und äußert Interessen an der angebotenen Ware.

Ist man sich über den Kauf einig, gibt der Käufer vor, auf dem "Kleinanzeigen"-Portal die Funktion "Sicher bezahlen" nutzen zu wollen.

Wenn nun der Verkäufer einwilligt, erhält er einen Link zu einer Seite, auf der er seine Konto- und Kreditkartendaten übermitteln soll.

Allerdings ist die Seite ein Fake und dient einzig dem Ziel, an die sensiblen Daten zu gelangen. In einzelnen Fällen sollen die Verkäufer ihre Bankdaten sogar telefonisch an den falschen Käufer übermittelt haben.

Sind die Daten im Besitz der Betrüger, so wird natürlich kein Geld überwiesen, sondern fleißig von den Konten abgebucht.