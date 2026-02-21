Berlin im Visier türkischer Gangs: Nachwuchs wird über TikTok rekrutiert

Berlin erlebt seit Monaten eine neue Welle organisierter Gewalt.

Von Anne Pollmann Berlin - Schüsse auf Bars, eine explodierende Handgranate in einem Kreuzberger Nachtclub, Attacken auf Wohnhäuser: Berlin erlebt seit Monaten eine neue Welle organisierter Gewalt.



Die Polizei Berlin registriert zunehmend gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa Nach Angaben des Landeskriminalamts ist die Hauptstadt Schauplatz eines Bandenkriegs, den kriminelle Gruppen aus der Türkei nach Deutschland getragen haben. Vor allem Ladenbesitzer mit türkischem Hintergrund berichten von Drohanrufen und Schutzgelderpressung. Viele Opfer schweigen - wahrscheinlich aus Angst. 2025 registrierte die Polizei 543 Schusswaffenfälle und 629 Bedrohungen – deutlich mehr als im Vorjahr. Clankriminalität Clan-Größe Mehmet K. (†62) beerdigt: Mehrere hundert Polizisten im Einsatz Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg spricht von einer "neuen Bedrohungslage". Rivalisierende Banden setzten offen Gewalt ein.

Mit Touristen-Visum zum Auftragsmord – und wieder zurück