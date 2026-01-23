Clan-Größe Mehmet K. (†62) beerdigt: Mehrere hundert Polizisten im Einsatz

Berlin - Ein großer Polizeieinsatz hat in Berlin Trauerveranstaltungen rund um eine Beerdigung im Clan-Milieu begleitet.

Die Behörden wollen die öffentliche Ordnung sichern. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Schon am Vormittag waren zahlreiche Polizisten an der Sehitlik-Moschee im Stadtteil Neukölln postiert. Gäste fuhren dort zum Trauergebet vor. Riesige Blumengestecke, meist mit Namen der Absender versehen, wurden an der Moschee präsentiert. Am Morgen wurde ein Sarg hineingetragen.

Bei der anschließenden Beerdigung auf einem Friedhof in Berlin-Westend würden viele "polizeibekannte Besucher" erwartet, hieß es von einem Polizeisprecher. Bei ähnlichen Beerdigungen waren es in früheren Jahren mehr als tausend Besucher.

Die Polizei werde über den Tag verteilt mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten in Neukölln und Westend im Einsatz sein, teilte die Behörde auf der Onlineplattform X mit. "Unser Ziel, in Absprache mit allen Beteiligten, ist es, ein würdevolles und störungsfreies Gedenken zu ermöglichen", hieß es.

Der am Dienstag an einer Krankheit gestorbene Mehmet K. (†62) kam vor vielen Jahren aus der Türkei nach Berlin und bezeichnete sich selbst als Geschäftsmann. Die Polizei sprach von einer "polizeibekannten Milieugröße". Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte, der Verstorbene sei eine Clan-Größe gewesen, die in der Organisierten Kriminalität bis zuletzt Einfluss genossen habe.