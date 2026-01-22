Schaulaufen der Kriminalität: Beerdigung von Clan-Boss sorgt für Großeinsatz der Polizei!

Berlin - Tausende Trauergäste, Hunderte Polizisten: Die Beisetzung des Clan -Bosses Mehmet K. (†62) bringt Berlin in Aufruhr. Es sei ein "Schaulaufen der Organisierten Kriminalität".

Mehmet K. (†62) starb vermutlich eines natürlichen Todes. © Screenshot/instagram/mehmetkaplankiranofficial

Die Behörde erwartet, dass am Freitag zahlreiche Gäste zu dem Trauergebet in der Sehitlik-Moschee im Stadtteil Neukölln kommen, bei der anschließenden Beisetzung in Berlin-Westend könnten es Tausende sein.

"Angesichts des zu erwarteten Aufkommens von Menschen müssen wir sicherstellen, dass die öffentliche Ordnung eingehalten wird", sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei werde über den Tag verteilt mit mehreren Hundert Polizisten und Polizistinnen in der Stadt unterwegs sein. Sie stehe in engem Austausch mit der Familie des Toten sowie dem Bestatter und Veranstalter der Trauerzeremonie, erklärte der Sprecher. Es gehe darum, das Geschehen "pietätvoll und dem Anlass angemessenen" zu begleiten.

Am Dienstag gab es im Stadtteil Kreuzberg eine Trauerveranstaltung für den gestorbenen 62-Jährigen, der vor vielen Jahren aus der Türkei in die Hauptstadt kam.

Nach der Bestattung soll es demnach am Sonntag ein weiteres Gedenkgebet geben. In Sicherheitskreisen bereitet man sich auf einen größeren Einsatz vor.