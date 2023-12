Drogendeals von Knastzelle aus gesteuert? Anklage gegen dreistes Haschisch-Trio

Ammar R. (30, M.) soll aus dem Gefängnis heraus mit Drogen gehandelt haben. © Steve Schuster

Marihuana gibt es bereits jetzt legal zu kaufen: Als sogenanntes CBD hat es so wenig Rauschwirkung, dass es frei verfügbar ist. Für Ammar R. kommt so etwas offenbar nicht infrage: Ab dem 11. Dezember 2022 soll er aus dem Knast heraus die Umwandlung des legalen in illegales Gras organisiert haben.

Draußen sollen ihm Robert L. (36) und Marcel S. (32) dabei geholfen haben: In der Leipziger Wohnung von Marcel S. und in einer extra dafür angemieteten Lagerhalle in Nünchritz sollen sie bereits 200 Kilogramm Marihuana mit Chemikalien wieder zu Rauschgift gemacht, teilweise auch bereits verkauft haben.

Robert L. ist besonders in der Region Riesa kein Unbekannter, gehört dort zur sogenannten "Gummibärenbande". Diese Gang fuhr er ohne Führerschein durch Polizeisperren und zu Einbrüchen, auch als Schläger machte er sich in der Region einen Namen.

Im Jahr 2017 verurteilte ihn das Landgericht zu über fünf Jahren Haft. Eines der Autos, das Robert L. für seine Fahrten genutzt haben soll, wurde wiederum von Marcel S. ausgeliehen. Ansonsten mietete dieser bevorzugt Motorräder auf falsche Namen an, kassierte dafür drei Jahre und neun Monate.