10.000 Euro von Seniorin erbeutet: Wer kennt das Betrüger-Pärchen?

Velten/Birkenwerder - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kriminalpolizei in Brandenburg nach zwei mutmaßlichen Trickbetrügern.

Die beiden Tatverdächtigen spionierten ihr Opfer (81) zuvor in einer Sparkassen-Filiale in Velten (Landkreis Oberhavel) sorgfältig aus. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei hatte eine 81-Jährige am 5. November vergangenen Jahres in einer Sparkassen-Filiale in Velten (Landkreis Oberhavel) Geld abgehoben. Die beiden Tatverdächtigen beobachten dabei, wie die Frau ihre Pin-Nummer eingab.

Als die Seniorin daraufhin die Filiale verließ, wurde sie von einer jungen Frau angesprochen. Diese gab der 81-Jährigen einen Zehn-Euro-Schein zurück, den diese angeblich verloren hatte.

Dann forderte die Frau ihr Opfer auf, das gerade abgehobene Geld zu prüfen. Der ältere Begleiter der jungen Frau nutzte den Moment, in dem die Seniorin ihr Geld zählte, und stahl das Portemonnaie aus der Handtasche der Geschädigten.

Mit der entwendeten EC-Karte hoben die Trickbetrüger nur eine halbe Stunde später einen dreistelligen Betrag in einer Sparkasse in Birkenwerder ab. Zwei Tage später hob das Pärchen in einer Berliner Volksbank zwei vierstellige Beträge ab.

Zudem zahlten die Tatverdächtigen im Zeitraum vom 5. bis zum 7. November in Polen insgesamt acht Einkäufe mit der Karte. Der entstandene Schaden auf dem Konto beläuft sich auf fast 10.000 Euro.