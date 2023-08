25-Jähriger in Kassel angeschossen, Täter weiterhin auf der Flucht

Kassel - Bei einer Auseinandersetzung am Abend des gestrigen Mittwochs in Kassel wurde ein 25 Jahre alter Mann angeschossen.

Die Kriminalpolizei fahndet zurzeit intensiv nach dem Täter.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen schilderte am heutigen Donnerstag, was nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen passiert war.

Demnach war die Polizei gegen 20.15 Uhr alarmiert und von dem Streit, bei dem auch Schüsse gefallen sein sollten, unterrichtet worden.

Gleich mehrere Streifen machten sich daraufhin zum Tatort in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Dort trafen die Beamten dann den 25-jährigen Tunesier mit einer Schussverletzung am Bein an.

Zeugen schilderten, dass der Verletzte sich zuvor mit einem anderen Mann gestritten habe - vermutlich in arabischer Sprache. Der Kontrahent des 25-Jährigen soll im Verlauf der Auseinandersetzung eine Waffe gezogen und auf sein Opfer geschossen haben. Anschließend sei der Mann laut den Zeugen in Richtung Schäferstraße geflohen.