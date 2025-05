Auf der Fahndungsliste von Europol: Wo ist der Mörder aus der Heide?

Halle (Saale) - Unter dem Titel "Europe's Most Wanted" suchen Europol und das Bundeskriminalamt nach gefährlichen Straftätern. Auch ein vermeidlicher Mörder aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt steht auf der Liste.

In diesem Flutgraben in der Dölauer Heide wurde das Opfer von Spaziergängern gefunden. © Polizei Sachsen-Anhalt

Shpendi Malo (34) soll am 11. September 2019 einen 27-jährigen Albaner in den Stadtwald Dölauer Heide in Halle gelockt haben. Dort soll er mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Noch am Tatort erlag das Opfer seinen Verletzungen.

Malo soll die Leiche dann in einen Flutgraben geworfen und mit Laub bedeckt haben. Spaziergänger fanden sie vier Tage später.

Von dem vermeidlichen Täter fehlt seitdem jede Spur.

Wie die Polizei TAG24 auf Anfrage mitteilte, macht die Staatsanwaltschaft Halle den Fall jetzt noch einmal öffentlichkeitswirksam publik, um neue Hinweise zum Gesuchten zu bekommen.

Auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" wurde die Fahndung am 14. Mai kurz vorgestellt.