Messer-Angriff in Schule: Polizei schnappt 13-Jährigen

Berlin - Aufatmen in Spandau! Die Polizei hat den 13-Jährigen, der seinen Mitschüler mit einem Küchenmesser schwer verletzt haben soll, gefasst. Der 13-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam, wie ein Polizeisprecher sagte.

Alles in Kürze

Die Polizei suchte mit Fotos nach dem 13-Jährigen. © Julius-Christian Schreiner/dpa, Polizei Berlin

Am Donnerstag kam es in der Berliner Grundschule zur blutigen Auseinandersetzung. Warum der mutmaßliche Täter zugestochen hatte, blieb vorerst unklar.

Das Ganze sei in der Umkleidekabine vor oder nach dem Sport passiert, erzählte die Mutter eines Jungen, der Zeuge wurde. Es habe an diesem Tag keine Vorgeschichte gegeben, es sei aber bekannt gewesen, dass die beiden Kinder sich nicht besonders mochten, sagte sie.

Anschließend flüchtete der verdächtige Junge vom Schulgelände, tauchte auch abends nicht mehr zu Hause auf. Sein Aufenthaltsort: lange unklar.

Zwischenzeitlich wendete sich die Polizei gar mit Fotos des Flüchtigen an die Öffentlichkeit. Die Sorge wuchs, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation stecken könnte. Am Nachmittag folgte schließlich die erlösende Nachricht: Er wurde geschnappt.

Gegen 14 Uhr trafen Zivilfahnder auf einer Treppe im U-Bahnhof Spandau auf den Jungen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte es mehrere Hinweise von Zeugen gegeben, dass er sich in Spandau aufhalten soll.