Autohaus-Verkäufer mit Waffe bedroht: Wer erkennt diesen Gauner?

Salzgitter - Ende Dezember raubte ein bislang unbekannter Mann ein Autohaus in Salzgitter aus. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Dieser Mann wird gesucht, da er ein Autohaus in Salzgitter überfallen haben soll. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Salzgitter

Am 18. Dezember verwickelte der Gesuchte gegen 14.50 Uhr einen Verkäufer des Autohauses im Hammerschlag in Salzgitter (Niedersachsen) in ein Gespräch und behauptete, sich für eins der Autos zu interessieren.

Als sich die beiden auf der Freifläche vor dem Gebäude bewegten, zückte der Gauner schließlich eine Waffe und forderte Bargeld, teilte die Polizei Salzgitter am Dienstag mit.

Der Angestellte übergab Geldscheine im Wert von etwa 5000 Euro, die der Dieb an sich nahm und dann davonrannte.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto sowie folgende Personenbeschreibung des Täters:

männlich

trug Kinn- und Schnauzbart

kräftige Statur

Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Mütze mit weißem Aufdruck, eine blaue Jacke, ein blau-schwarz-weiß kariertes "Holzfällerhemd", eine schwarze Hose (vermutlich Jogginghose) und dunkle Sneaker getragen haben.