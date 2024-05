Bedrohung und Erpressung im U-Bahnhof: Wer kennt diesen Messer-Mann

Er soll sein Opfer an der Jacke gegriffen und bedroht haben, bis der Flüchtende schließlich einen Gegenstand fallen ließ, den der Angreifer an sich nahm und anschließend mit dem Zug in Richtung Hermannstraße flüchtete.

Demnach soll der Gesuchte am 15. November 2023, gegen 21.50 Uhr, auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße einen flüchtenden Mann mit einem Messer in der Hand verfolgt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-574310 und (030) 4664-571100, per E-Mail an Dir5K43@polizei.berlin.de oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.