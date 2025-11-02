Bei Sichtung sofort 110 wählen: Gefährlicher Häftling aus Leipziger Psychiatrie geflohen!

Leipzig - In Leipzig wird ein 34-Jähriger gesucht, der aus der Haft geflohen ist.

Der Häftling brach aus der Klinik für Forensische Psychiatrie in der Gorbitzer Straße aus. © EHL Media/Björn Stach

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, flüchtete der Mann am Freitag im Zeitraum zwischen 10.40 und 12.30 Uhr aus der Klinik für Forensische Psychiatrie in der Gorbitzer Straße, wo er seit 2023 einsaß.

Demnach gelang es dem 23-Jährigen, über den Zaun zu klettern und anschließend in Richtung Paul-Flechsig-Straße davonzulaufen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich inzwischen im Berliner Raum aufhalten könnte.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Behörde erfolglos blieben, soll nun die Öffentlichkeit bei der Fahndung helfen.

Laut der Sprecherin sei allerdings Vorsicht geboten: "Aufgrund seiner bisherigen Taten ist nicht auszuschließen, dass von dem 34-Jährigen eine Gefahr ausgeht, weswegen im Falle einer Sichtung des Mannes darum gebeten wird, sofort die Polizei unter 110 zu rufen."

Zu den genauen begangenen Straftaten des Mannes machte die Behörde keine Angaben. Er war 2023 aber zu einer knapp achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.