Polizei sucht diesen U-Bahn-Perversen: Er soll sich vor Mädchen befriedigt haben

Berlin - Nach einer sexuellen Belästigung einer Minderjährigen fahndet die Berliner Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter.

Wer erkennt diesen Mann? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Gesuchte soll am 2. Juni 2025 kurz nach 16 Uhr an der Tür eines U-Bahn-Zugs der U2 in Richtung Pankow gestanden und an seinem entblößten Genital herumgespielt haben.

Währenddessen beobachtete er eine in der Nähe sitzende Minderjährige.



Die bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos.

Nun wollen die Beamten wissen: Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen oder weitere sachdienliche Hinweise geben?