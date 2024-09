Blutige Attacke: Hunde stürmen auf drei junge Frauen los und beißen sofort zu

Offenbach am Main - Einen schmerzhaften und traumatischen Start in das vergangene Wochenende erlebten drei junge Frauen in Südosthessen . Zwei Hunde stürmten auf sie los und bissen zu. Die Polizei sucht intensiv nach der Halterin.

Der Dobermann und der belgische Schäferhund sollen unvermittelt auf die drei jungen Frauen losgestürmt sein. Kurz darauf bissen die Tiere zu. (Symbolfoto) © 123RF/cynoclub

Wie ein Sprecher der Polizei erst am heutigen Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Hundeangriff bereits am vergangenen Freitagabend in Offenbach am Main. Dem Bericht nach saßen die drei Teenagerinnen - zwei von ihnen 17, die dritte 16 Jahre alt - im Bereich der Hafeninsel und stimmten sich auf das anbrechende Wochenende ein.

Der Horror nahm für sie dann gegen 20.40 Uhr seinen Lauf. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die zwei Vierbeiner, allem Anschein nach ein belgischer Schäferhund (Malinois) sowie ein Dobermann, direkt auf die Frauengruppe losgestürmt sein und ohne Umschweife zugebissen haben.

Hierdurch erlitten die 17-Jährigen Verletzungen am Gesäß sowie den Armen und den Beinen.

Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die jüngste der drei Jugendlichen hatte im Verhältnis Glück. Sie wurde lediglich vor Ort im Rettungswagen behandelt.

Wie das Frauchen der beiden Hunde reagierte, machte hingegen fassungslos. Sie bot den augenscheinlich verletzten Frauen keine Hilfe an und entschuldigte sich nicht einmal für den Vorfall. Wenig später suchte sie das Weite.

Beschrieben wurde die Frau von den Geschädigten wie folgt: