Blutiger Nachbarschaftsstreit! 52-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt, Polizei schnappt Täter auf der Flucht

Hamburg - Blutige Auseinandersetzung in Hamburg ! Im Stadtteil Billstedt ist am Sonntagabend ein 52 Jahre alter Mann bei einem Streit durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete, konnte aber geschnappt werden.

Das SEK stürmte die Wohnung des Tatverdächtigen. © NEWS5 / Schröder

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 52-Jährige mit einem 27 Jahre alten Nachbarn in der Möllner Landstraße in Streit geraten. Der Jüngere habe im Verlauf ein Messer gezückt, mehrfach auf sein Gegenüber eingestochen und ihm lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Die Schwägerin des Opfers (38) versuchte die beiden Streithähne noch zu trennen, wurde dabei aber selbst angegriffen. Der Tatverdächtige schlug ihr mit einem Gegenstand gegen den Kopf, sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der 27-Jährige soll anschließend in seine Wohnung geflohen sein, reagierte dort aber nicht auf Ansprachen der Polizei.

Daher rückte das SEK an, brach die Tür auf, stürmte mit einer Blendgranate in die Wohnung. Der Verdächtige war jedoch nicht zu Hause.