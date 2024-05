Brandanschlag auf Synagoge: Polizei veröffentlicht Fotos des Täters

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Er soll am 5. April den Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge begangen haben. © Fotomontage: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland

Am heutigen Montag veröffentlichten die Ermittler Fotos des Verdächtigen, der am 5. April um 13.10 Uhr den Brandsatz geworfen und damit eine Tür der Synagoge an der Leo-Trepp-Straße beschädigt haben soll.

Nach der Tat ging der Mann demnach vermutlich zu Fuß zum Oldenburger Hauptbahnhof, wo er um 14.04 Uhr in die Nordwestbahn nach Bremen stieg.

In der Bahn nahm ihn eine Überwachungskamera auf, ehe er gegen 14.21 Uhr am Bahnhof in Delmenhorst ausstieg. Dort verliert sich seine Spur.

Die Ermittler setzen weiter darauf, dass Hinweise zu der Identifizierung des Mannes führen. Die Beamten fragen: Wer kennt die Person auf den Fotos oder kann sonstige Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?

Bereits wenige Tage nach der Tat hatte die Polizei eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt - für Hinweise, die zur Aufklärung führen. Das gilt weiterhin.