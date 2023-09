Brutale Räuber ohne Skrupel: Wer kennt diese Männer?

Durch den Angriff erlitt der 32-Jährige Schnittverletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow unter den Telefonnummern 030/4664373100 und außerhalb der Bürozeiten unter 030/4664371100, per E-Mail an Dir3raub@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.