Dieb stiehlt Geldbörse in Parkhaus: Rentner verliert vierstellige Summe

Hennigsdorf - Die Polizei fahndet in Brandenburg nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte eine höhere Summe vom Konto eines Rentners (76) abgehoben hat.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut bisherigen Ermittlungsstand beobachtete der Tatverdächtige sein Opfer am 24. März gegen 13 Uhr zunächst bei dessen Einkauf in einem Supermarkt in Hennigsdorf.

Danach folgte der Unbekannte dem 76-Jährigen bis in ein Parkhaus an der Berliner Straße. Dort stahl er dessen Portemonnaie.

Mit der darin enthaltenen EC-Karte ging der mutmaßliche Langfinger in eine Bank und hob von dem Konto des Bestohlenen einen vierstelligen Betrag ab.

Bislang konnte der Gesuchte noch nicht identifiziert werden. Allerdings existieren Bilder aus der Überwachungskamera des Supermarktes. Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung.