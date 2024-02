EC-Karte von Verstorbenem gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der bislang unbekannte Täter soll die Geldkarte eines Verstorbenen gestohlen haben.

Nach dem Todesfall in Pritzwalk hob der Mann zwischen dem 29. September 2022 und dem 17. Dezember 2022 an verschiedenen Orten in Brandenburg Beträge in fünfstelliger Höhe an Automaten ab.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Mann noch nicht identifiziert werden. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: