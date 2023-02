Er hat einer 83-Jährigen die EC-Karte geklaut: Polizei fahndet nach diesem Mann

Arendsee - Nachdem im November ein Dieb eine Seniorin in Arendsee ( Altmarkkreis Salzwedel ) bestohlen hatte, sucht die Polizei jetzt mit einem Bild nach dem Täter.

Wer kennt diesen Mann? Er wird verdächtigt, die EC-Karte einer Seniorin gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizeirevier Salzwedel

Am 22. November des vergangenen Jahres war eine 83-jährige Seniorin zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße einkaufen.

In einem unachtsamen Moment wurde ihr das Portemonnaie aus dem Rollator geklaut. Erst an der Kasse, als die Frau bezahlen wollte, fiel ihr der Verlust auf.

Das Portemonnaie selbst konnte kurz darauf in der Straße Horning aufgefunden werden. Es fehlte allerdings ihre EC-Karte.

Mit dieser Karte hob der Dieb von einem Bankautomaten in der Friedensstraße Geld ab, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Dabei ist ein Bild des Mannes durch eine Überwachungskamera entstanden.

Mit diesem Bild bittet die Polizei jetzt um Hinweise, die zum Ergreifen des Täters führen können.