Er könnte bis zu 60-mal zugeschlagen haben: Polizei sucht Einbrecher

Dieser Mann könnte seit Herbst 2023 für bis zu 60 Einbrüche in Langenhagen verantwortlich sein. Die Polizei fahndet nach ihm und bittet um Mithilfe. © Fotomontage: Polizeidirektion Hannover

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, versuchte der Mann am 21. Oktober in ein Gartenhaus in der Straße Bauernwinkel einzubrechen.

Demnach wollte der Täter gegen 1 Uhr morgens die Tür des Gartenhauses aufhebeln. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Der abgebildete Mann kommt für bis zu 60 ähnliche Taten in Betracht, die sich seit Herbst 2023 in Langenhagen, konkret im Umfeld der Straße Reuterdamm, ereignet haben.

Beschrieben wird der Täter wie folgt: mittelgroß, schlank, kurze Haare. Bei zwei verschiedenen Taten trug er dieselbe Jacke mit einem runden Emblem auf dem linken Oberarm sowie eine Schirmmütze.