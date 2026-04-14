Er lauert Frau an Brücke auf - Polizei fahndet nach mutmaßlichem Sexualtäter

Großbeeren - Im September 2024 kam es in Großbeeren ( Landkreis Teltow-Fläming ) zu einem versuchten Sexualdelikt durch einen bislang unbekannten Täter, nach dem nun die Polizei fahndet .

Wer erkennt diesen Mann und kann Hinweise geben? © Jens Kalaene/dpa; Polizei Brandenburg

Am 20. September 2024 soll ein bislang unbekannter Mann gegen 21.45 Uhr an der Holzbrücke eine Frau auf einem E-Scooter gestoppt haben, um sie sexuell zu nötigen.

Doch die Frau wehrte sich erfolgreich und konnte fliehen, während der Angreifer anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

So wird er von den Ermittlern beschrieben:

circa 1,85 Meter groß

ungefähr 30 Jahre alt

dünne Statur

dünnes Gesicht

schwarzer (Voll)-Bart

dunkle Augen

Zur Tatzeit soll der Mann komplett schwarz gekleidet gewesen sein, mit Kapuze und einer auffälligen, durchsichtigen Sportbrille mit weiß-orangenem Gestell. Außerdem führte er ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift mit sich und sprach Deutsch mit Akzent.