Er lauert Frau an Brücke auf - Polizei fahndet nach mutmaßlichem Sexualtäter

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Im September 2024 kam es in Großbeeren zu einem versuchten Sexualdelikt durch einen bislang unbekannten Täter, nach dem nun die Polizei fahndet.

Von Laura Voigt

Großbeeren - Im September 2024 kam es in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) zu einem versuchten Sexualdelikt durch einen bislang unbekannten Täter, nach dem nun die Polizei fahndet.

Wer erkennt diesen Mann und kann Hinweise geben?
Wer erkennt diesen Mann und kann Hinweise geben?  © Jens Kalaene/dpa; Polizei Brandenburg

Am 20. September 2024 soll ein bislang unbekannter Mann gegen 21.45 Uhr an der Holzbrücke eine Frau auf einem E-Scooter gestoppt haben, um sie sexuell zu nötigen.

Doch die Frau wehrte sich erfolgreich und konnte fliehen, während der Angreifer anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

So wird er von den Ermittlern beschrieben:

1600-Euro-Jacke von Schüler auf Nachhauseweg abgezogen
Fahndung 1600-Euro-Jacke von Schüler auf Nachhauseweg abgezogen

  • circa 1,85 Meter groß

  • ungefähr 30 Jahre alt

  • dünne Statur

  • dünnes Gesicht

  • schwarzer (Voll)-Bart

  • dunkle Augen

Zur Tatzeit soll der Mann komplett schwarz gekleidet gewesen sein, mit Kapuze und einer auffälligen, durchsichtigen Sportbrille mit weiß-orangenem Gestell. Außerdem führte er ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift mit sich und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Beamten wollen nun wissen, wer die abgebildete Person erkennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.

Wer helfen kann, richtet sich unter Nennung der Fahndungsnummer 23-26 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming, entweder telefonisch unter der Nummer 03371 600-0 oder über das Hinweisformular im Internet.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa; Polizei Brandenburg

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