Er lauert Frau an Brücke auf - Polizei fahndet nach mutmaßlichem Sexualtäter
Großbeeren - Im September 2024 kam es in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) zu einem versuchten Sexualdelikt durch einen bislang unbekannten Täter, nach dem nun die Polizei fahndet.
Am 20. September 2024 soll ein bislang unbekannter Mann gegen 21.45 Uhr an der Holzbrücke eine Frau auf einem E-Scooter gestoppt haben, um sie sexuell zu nötigen.
Doch die Frau wehrte sich erfolgreich und konnte fliehen, während der Angreifer anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.
So wird er von den Ermittlern beschrieben:
circa 1,85 Meter groß
ungefähr 30 Jahre alt
dünne Statur
dünnes Gesicht
schwarzer (Voll)-Bart
dunkle Augen
Zur Tatzeit soll der Mann komplett schwarz gekleidet gewesen sein, mit Kapuze und einer auffälligen, durchsichtigen Sportbrille mit weiß-orangenem Gestell. Außerdem führte er ein schwarzes Fahrrad mit weißer Aufschrift mit sich und sprach Deutsch mit Akzent.
Die Beamten wollen nun wissen, wer die abgebildete Person erkennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.
Wer helfen kann, richtet sich unter Nennung der Fahndungsnummer 23-26 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming, entweder telefonisch unter der Nummer 03371 600-0 oder über das Hinweisformular im Internet.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa; Polizei Brandenburg