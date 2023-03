Er soll Oksana R. mit Kieselsteinen getötet haben: Wer kennt diesen Mann? 5000 Euro Belohnung!

Berlin - Die Mordkommission fahndet nach einer unbekannten verdächtigen Person und hat eine Belohnung ausgeschrieben, wie die Polizei am Samstag bekannt gab.

Mit einem dieser Kieselsteine tötete der abgebildete Tatverdächtige wohl sein Opfer. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Demnach wird die Person gesucht, die die 50-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz in Berlin-Charlottenburg, Oksana R., am 31. März 2021 getötet haben soll.

Am 1. April 2021 gegen 18 Uhr wurde die Frau tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, soll die gesuchte Person bei der Tatbegehung körperlich gewalttätig geworden sein und auch mittelgroße Kieselsteine eingesetzt haben. Der Täter erbeutete unter anderem ein goldfarbenes Handy (iPhone 12 Pro Max) sowie einen Schlüsselbund mit einem roten, herzförmigen Anhänger.



Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Video einer Überwachungskamera zu einem Innenhof des Walter-Benjamin-Platzes gesichert werden, auf dem am 31. März 2021 gegen 17.30 Uhr eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts zu sehen ist. Mit den Fotos aus dem Video sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.



Die Staatsanwaltschaft Berlin hat eine Belohnung in Höhe von bis zu 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, durch die der Täter überführt werden kann.