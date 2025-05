Er soll Senior brutal von hinten überfallen haben: Wer kennt diesen Mann?

Köln - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 89-Jährigen in Köln sucht die Polizei nun mit Fotos nach dem mutmaßlichen Angreifer.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kölner Polizei nach dem etwa 50 Jahre alten Unbekannten. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (2)

Wie die Kölner Polizei am Dienstag berichtet, hat sich der Vorfall bereits am 2. April vor der Wohnung des Seniors auf der Hollarstraße in Köln-Lindenthal ereignet.

Dort wurde der 89-Jährige gegen 15 Uhr plötzlich von hinten attackiert, ehe der Räuber in die Innentasche seiner Jacke griff, um das zuvor in einer Bank am Neumarkt abgehobene Bargeld offenbar gezielt zu entwenden. Ob der Tatverdächtige den Senior zuvor beobachtet hat, ist noch unklar.

Nach einem kurzen Handgemenge flüchtete der Unbekannte anschließend in Richtung Aachener Straße.

Der mutmaßliche Räuber wird als etwa 50 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann beschrieben. Seine Figur soll kräftig sein. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt eine medizinische Maske getragen haben.