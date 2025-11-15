Er sollte nach Frankreich ausgeliefert werden: Straftäter aus deutschem Gericht geflohen

Halle (Saale) - In Halle wird seit Freitag nach einem international gesuchten Straftäter gefahndet.

Gegen Mohamed A. wird in Frankreich ermittelt. © Montage Polizeiinspektion Halle (Saale)

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Diener war Mohamed A. am Donnerstagabend in Halle vorläufig festgenommen worden, da er bereits seit 2020 in Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben war und ausgeliefert werden sollte.

Ihm wird demnach vorgeworfen, in Frankreich einen Mann angegriffen und verletzt zu haben. Nachdem er in Halle aufgegriffen worden war, erließ ein Richter im Zuge der internationalen Rechtshilfe eine Festhalteanordnung gegen ihn.

Kurz nach der Vorführung vor dem Richter am Freitag gelang es Mohamed A. dann aber gegen 13.45 Uhr, aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Amtgerichts in der Merseburger Straße zu entwischen. "Die Umstände seiner Flucht befinden sich in Klärung", so die Sprecherin.

Zuletzt gesichtet wurde er am Freitag nahe des Edeka-Centers Merseburger Straße in Richtung Turmstraße. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen aber ohne Erfolg blieben, wird nun mithilfe der Öffentlichkeit nach dem Mann gesucht.