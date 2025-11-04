Er war schon 2021 auf der Flucht: Entflohener Gewaltverbrecher narrt die Behörden weiterhin

Leipzig - Er bleibt verschwunden! Der am Reformationstag aus der geschlossenen Psychiatrie in Leipzig ausgebrochene Gewalttäter Toufik H. (34) ist noch immer nicht gefasst. Dabei hätten die Behörden gewarnt sein müssen - denn es ist nicht seine erste Flucht.

Seit Freitag auf der Flucht: Toufik H. (34) auf dem Fahndungsfoto der Polizei. © Polizei Sachsen

Als dem Algerier im Juni 2023 am Landgericht Leipzig der Prozess gemacht wurde, da galt im Gerichtssaal erhöhte Sicherheitsstufe und für den Angeklagten eine Fesselungsanordnung.

Denn der Algerier hatte bereits einen Fluchtversuch hinter sich.

Im Jahr 2021 - er war damals in der JVA Weiterstadt (Hessen) inhaftiert - gelang es ihm, seinen Bewachern auf dem Weg zu einer Untersuchung im Städtischen Klinikum Darmstadt zu entkommen.

Ob die flinken Füße des Serienkriminellen in der Forensischen Psychiatrie des Leipziger St. Georg Klinikums nicht bekannt waren, ist bislang unklar.

Fest steht: Erst rund zwei Stunden nach seiner spektakulären Flucht über einen Sicherungskasten fiel das Fehlen des unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und 23-fachen Computerbetruges zu sieben Jahren und zehn Monaten verurteilten Schwerverbrechers dem Personal auf.