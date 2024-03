Fahndung nach dreistem Diebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Frankfurt am Main/Sulzbach - Der Kriminelle machte mit einem Handgriff eine Beute im Wert von rund 24.000 Euro: Nach einem äußerst dreisten Diebstahl im Main-Taunus-Zentrum fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter.

Die Montage zeigt zwei Aufnahmen eines gesuchten Diebes, der im zurückliegenden November im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bei Frankfurt unterwegs war. © Montage: Polizeipräsidium Westhessen

Die Tat liegt schon einige Zeit zurück: Der Diebstahl ereignete sich bereits am 3. November des vergangenen Jahres, wie das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Montag mitteilte.

Demnach betrat der Kriminelle gegen 12.03 Uhr ein Juweliergeschäft in dem Shoppingcenter in Sulzbach bei Frankfurt am Main.

In dem Geschäft ließ sich der Täter von einem Verkäufer hochwertige Uhren zeigen. "Während des Verkaufsgesprächs nahm der Dieb plötzlich die Uhren im Wert von über 24.000 Euro an sich, lief aus dem Laden und verschwand in unbekannte Richtung", fügte ein Sprecher hinzu.

Was der Kriminelle vermutlich nicht ahnte: Er wurde bei dem Diebstahl von Überwachungskameras gefilmt.

Aus diesen Aufnahmen extrahierte die Polizei nun mehrere Fotos, die ebenfalls am Montag zur Unterstützung der Fahndung veröffentlicht wurden.