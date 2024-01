Fahndung: Verurteilter Vergewaltiger kehrte nicht in Klinik zurück

Der verurteilte Sexualstraftäter Arasch-Ahmad K. (29) war nach einer genehmigten Beurlaubung nicht die Klinik, in der er behandelt wurde, zurückgekehrt © Polizeipräsidium Nordhessen

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto des afghanischen Staatsbürgers veröffentlicht.

Der 29-Jährige war am 5. Oktober 2021 vom Amtsgericht Marburg wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden.

Außerdem war seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. Deshalb befand sich K. zuletzt im Maßregelvollzug in einer Klinik in Bad Emstal im Landkreis Kassel.

Da seine Behandlung laut einem Sprecher der Polizei bereits weit fortgeschritten war und in Vorbereitung auf seine baldige Entlassung war K. eine Dauerbeurlaubung genehmigt worden. Diese verbrachte er im Landkreis Marburg-Biedenkopf, wo er auch schon vor seiner Verurteilung gelebt hatte.

Am 25. Oktober 2023 hätte der 29-Jährige nun in die Klinik zurückkehren sollen. Das tat er aber nicht. Daraufhin wurde die Fahndung nach ihm eingeleitet, die aber bislang erfolglos blieb.