Tankstellen-Trickbetrüger gesucht: Wenn kennt diese Gang?

Oranienburg - Die Kriminalpolizei in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung von sechs bislang unbekannten Tatverdächtigen. Dazu veröffentlichen die Ermittler Überwachungsbilder.

Die Brandenburger Polizei fahndet nach fünf Männern und einem Kind. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Gruppe soll am 14. Mai 2025 einen Mitarbeiter einer Tankstelle an der Saarlandstraße betrogen und um einen dreistelligen Geldbetrag gebracht haben.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren fünf Männer und ein Kind gegen 17.20 Uhr mit einem schwarzen Citroën C1 vor und betraten gemeinsam den Verkaufsraum.

Zwei der Männer verwickelten den Angestellten demnach in ein Gespräch und baten darum, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag von kleinen in große Scheine zu wechseln. Während des Abzählens sorgte ein weiteres Gruppenmitglied gezielt für Ablenkung. So bemerkte der Mitarbeiter offenbar nicht, dass ihm weniger Geld übergeben wurde als vereinbart.

Parallel nutzten andere Mitglieder der Gruppe die Situation aus, um Waren im Wert von rund 200 Euro aus der Tankstelle zu entwenden.