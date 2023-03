08.03.2023 13:56 Geldautomaten-Sprenger jagen in Frankfurt Bankfiliale in die Luft

Die weiterhin flüchtigen Täter sprengten am frühen Mittwochmorgen in Frankfurt-Nieder-Eschbach zwei Geldautomaten und richteten dabei erheblichen Schaden an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Morgen des heutigen Mittwochs im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach sind die Täter weiterhin flüchtig. Der an der Bankfiliale entstandene Schaden liegt laut der Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. © 5VISION.NEWS Ein Sprecher der Polizei schilderte den Fall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatten mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen gegen 2.30 Uhr den SB-Bereich der Bankfiliale in der Deuil-La-Barre-Straße betreten. Kurze Zeit später verließen die Täter die Filiale wieder, unmittelbar danach kam es zur Explosion, bei der zwei Geldautomaten gesprengt wurden. Fahndung 15-Jähriger mit Messer bedroht: Polizei schnappt mutmaßliches Räuber-Duo Anschließend sollen die Täter in einem dunklen Mercedes vom Tatort geflüchtet sein. Ob und wie viel Geld sie erbeutet haben, ist laut dem Polizeisprecher noch nicht geklärt. Durch die Wucht der Explosion wurde das Bankgebäude stark beschädigt. Einsturzgefahr bestehe laut dem Sprecher aber nicht. Der entstandene Schaden liege im mittleren sechsstelligen Bereich. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Unter der Telefonnummer 069/755-52199 nimmt die Frankfurter Polizei Hinweise von Zeugen entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS