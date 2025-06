Häftling entwischt: Mann macht Entdeckung und reagiert sofort

Auch bei seiner Festnahme in Rosenheim hatte der 35-Jährige ein Rad bei sich. Die Polizei ermittle nun, ob er es auf seiner Flucht gestohlen habe. Der Häftling wurde nach seiner Festnahme zurück in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zuvor hatte eine Zeugin den Mann in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) auf einem Fahrrad beobachtet.

Ein Zeuge beobachtete Polizeiangaben zufolge am Nachmittag in der Innenstadt einen Mann, auf den die Beschreibung des Flüchtigen passte. Eine Streife habe den Mann festgenommen und ihn als den geflohenen 35-Jährigen identifiziert.

Zur Frage, in welcher JVA der Mann einsaß, machte ein Polizeisprecher keine Angaben. Der 35 Jahre alte Mann befinde sich Polizeiangaben zufolge eigentlich wegen Diebstahlsdelikten in Haft. Er sei wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel für eine Operation in der Klinik gewesen und habe einen günstigen Moment genutzt.

Über die Notaufnahme sei er am Samstag über einen Hügel in eine zunächst unbekannte Richtung geflohen, hieß es. Mit mehreren Streifen, einem Polizeihubschrauber und Polizeihunden fahndete die Polizei am Samstag nach dem Geflüchteten.

Erstmeldung 17 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.40 Uhr