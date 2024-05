Hilflos auf dem Gehweg gefunden: Wer kennt diesen Toten aus Berlin?

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde der Verstorbene in der Nacht zum 27. März auf dem Gehweg vor dem Grazer Damm 128 im Ortsteil Friedenau in hilfloser Lage entdeckt.

Hinweise richtet Ihr bitte an die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.