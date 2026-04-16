In Keller eingebrochen: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Hennigsdorf - Nach mehreren Kellereinbrüchen in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) im Sommer 2025 sucht die Kriminalpolizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild? © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Taten ereigneten sich laut Polizei am 27. und 28. Juni 2025, insbesondere im Bereich der Rathenaustraße, der Hradeker Straße und der Karl-Marx-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter in diverse Keller von Einfamilienhäusern ein und entwendeten Gegenstände im Wert zwischen zehn und knapp 1000 Euro.

Eine Zeugin konnte einen mutmaßlichen Täter beschreiben, aus deren Angaben die Ermittler eine visuelle Fahndungshilfe erstellten.

Der Gesuchte soll etwa 1,65 Meter groß und ungefähr 27 Jahre alt gewesen sein. Er wirkte arabisch, sprach gebrochen Deutsch, trug einen schwarzen Bart sowie ein gelb-blaues Basecap und hatte zwei Plastiktüten bei sich.