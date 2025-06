Junge (11) krankenhausreif geprügelt: Verdächtiger stellt sich Polizei

Dietzenbach - Ein elfjähriger Junge wurde zu Boden geschlagen, dann folgte ein Tritt gegen den Kopf. Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten öffentlich nach dem Täter und hatten Erfolg: Ein 23-jähriger Tatverdächtiger stellte sich in der Folge den Ermittlern.

Alles in Kürze

Attacke in Dietzenbach: Die Polizei fahndete zunächst öffentlich und mit Fahndungsfotos nach dem Täter. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der junge Mann "wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun zum Zwecke der richterlichen Vorführung in polizeilichem Gewahrsam", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen am Freitag.

Der öffentliche Fahndungsaufruf wurde entsprechend aufgehoben.

"Die Kriminalpolizei arbeitet mit Nachdruck weiter an der vollständigen Aufklärung der Tat, vor allem die Hintergründe sowie das Motiv", hieß es weiter.

Die brutale Attacke ereignete sich bereits am Montagabend auf dem Rathausplatz im südosthessischen Dietzenbach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am zuvor am Freitagmorgen gemeinsam mitgeteilt hatten.