Junge (11) krankenhausreif geprügelt: Verdächtiger in U-Haft

Auf dem Rathausplatz in Dietzenbach kam es am Montag zu einer brutalen Attacke gegen einen elfjährigen Jungen, der mutmaßliche Täter ist in U-Haft.

Von Florian Gürtler

Dietzenbach - Ein elfjähriger Junge wurde zu Boden geschlagen, dann folgte ein Tritt gegen den Kopf. Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten öffentlich nach dem Täter und hatten Erfolg: Ein 23-jähriger Tatverdächtiger stellte sich in der Folge den Ermittlern. Noch am selben Tag wurde er in Untersuchungshaft genommen. Alles in Kürze Elfjähriger Junge in Dietzenbach von Unbekanntem angegriffen und schwer verletzt.

Täter schlug und trat den Jungen, der nun im Krankenhaus liegt.

Attacke in Dietzenbach: Die Polizei fahndete zunächst öffentlich und mit Fahndungsfotos nach dem Täter. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der aus Dietzenbach stammende Tatverdächtige sei einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, dieser erließ "wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an", wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag gemeinsam mitteilten. Der öffentliche Fahndungsaufruf wurde entsprechend aufgehoben. "Die Kriminalpolizei arbeitet mit Nachdruck weiter an der vollständigen Aufklärung der Tat, vor allem die Hintergründe sowie das Motiv", hieß es weiter. Fahndung Duo will Mann am Alexanderplatz Rolltreppe runterschubsen: Täter namhaft gemacht Die brutale Attacke ereignete sich bereits am Montagabend auf dem Rathausplatz im südosthessischen Dietzenbach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am zuvor am Freitagmorgen gemeinsam mitgeteilt hatten. Brutale Attacke gegen Kind in Dietzenbach Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Demnach wurde der Elfjährige gegen 19.40 Uhr bei der dortigen Postbank-Filiale von einem jungen Mann angegriffen, "geschlagen und - dann am Boden liegend - gegen den Kopf getreten sowie bedroht", wie ein Sprecher erläuterte. Zeugen wurden auf die Attacke aufmerksam und schritten ein. Der Täter ließ darum von dem Jungen ab und floh. Der Elfjährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt durch den Angriff "unter anderem eine Gehirnerschütterung", hieß es weiter. Fahndung Ins Hotel spaziert und Handy geklaut: Wer kennt dieses Trio? Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten in der Folge zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. Zugleich wurden am Freitagmorgen Fahndungsfotos des Angreifers veröffentlicht, dieser war von einer Video-Anlage gefilmt worden. Erstmeldung vom 6. Juni, 7.54 Uhr, zuletzt aktualisiert am 7. Juni um 8.20 Uhr.

