Kiosk-Mitarbeiter bei Überfall schwer verletzt: Wer kennt diese Männer?

Frankfurt am Main - Das Opfer wurde mit Schlägen, Tritten und Reizgas traktiert - nach einem Raubüberfall in der Mainmetropole Frankfurt hat die Polizei Fahndungsfotos zu den Tätern veröffentlicht.

Die Frankfurter Kriminalpolizei veröffentlichte mehrere Fotos zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Frankfurt-Höchst. Die Beamten fragen: Wer erkennt die Täter? © Montage: Kriminalpolizei Frankfurt am Main

Der Überfall auf einen Kiosk in der Königsteiner Straße im Frankfurter Stadtteil Höchst ereignete sich bereits am 28. April, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Donnerstag mitteilte.

Demnach betraten drei maskierte, überwiegend in Schwarz gekleidete Kriminelle gegen 22.15 Uhr den Verkaufsraum und gingen mit großer Brutalität gegen den einzigen anwesenden Mitarbeiter des Kiosks vor.

Dabei wurde auch "ein Warenregal mit Verkaufsware sowie diverse Verkaufsware von der Verkaufstheke umgeschmissen", ergänzte ein Sprecher. Der Kiosk-Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen.

Während des Überfalls wurden die drei Täter von einer Videokamera gefilmt. Aus diesen Aufnahmen wurden Fahndungsbilder gewonnen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Frankfurt hoffen "mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen führen".